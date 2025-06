Le basi degli Usa sotto attacco telefonato

Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si fanno sempre più incandescenti, con un attacco di dieci missili all’installazione in Qatar, già evacuata da militari italiani e aerei. Doha rassicura: testate intercettate, nessuna vittima. Ma dietro le quinte, il «New York Times» svela come Washington fosse già al corrente dell’attacco. Nel nostro speciale, approfondiamo i retroscena e le possibili ripercussioni di questa escalation. Continua a leggere per scoprire di più.

Dieci missili sull’installazione in Qatar (già evacuata, anche da militari italiani e aerei). Doha: «Testate intercettate, valutiamo se rispondere». Gli Stati Uniti confermano: «Non ci sono vittime». Il «New York Times»: Washington aveva saputo tutto in anticipo.. Donald Trump, nel mirino degli ayatollah, allertato al G7 in Canada.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Le basi degli Usa sotto attacco «telefonato»

In questa notizia si parla di: basi - sotto - attacco - telefonato

L’Iran sotto attacco prepara la sua risposta: Hormuz, basi Usa e il fattore proxy - L’Iran, sotto attacco, si prepara a rispondere con abilità e strategia, giocando un complesso scacchiere geopolitico.

(Da HuffPostItalia) Analisi delle cellule dormienti e degli obiettivi con cui gli ayatollah possono reagire all’attacco. Anzitutto colpi a petroliere e basi militari. Poi a target civili. L’allarme dei servizi di intelligence. Perché l’Italia deve stare in guardia, anche da azio Vai su Facebook

Trump annuncia intesa Israele-Iran per cessate il fuoco di 12 ore; La ritorsione dell’Iran: missili “telefonati” su basi Usa. E Israele colpisce i simboli del regime; Contrattacco dell’Iran: missili su base USA a Doha. Trump: grazie per la reazione debole, ora la pace.

Attacco Usa all’Iran, dopo Conte anche Schlein chiede a Meloni di non concedere le basi italiane a Trump: “Parlava di pace, invece bombarda” - La segretaria del PD si unisce a Conte nel chiedere al governo di non partecipare all'escalation militare USA contro l'Iran ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Trump: "Tregua tra Israele e Iran di 12 ore, poi la guerra sarà finita". La svolta dopo gli strike "deboli" di Teheran contro le basi Usa | La diretta - Il "martello di mezzanotte" (midnight hammer) trumpiano, abbattutosi sull’Iran verso le 2 del mattino domenica 22 giugn ... Secondo msn.com