Lazio vicina la cessione di Tchaouna al Bournemouth per 12 milioni

La Lazio si appresta a salutare Loum Tchaouna, giovane talento in orbita Bournemouth. Con un accordo di circa 12 milioni di euro, l'attaccante ciadiano naturalizzato francese potrebbe presto attraversare la Manica, segnando un nuovo capitolo della sua carriera. Le trattative tra le due società sono in corso, lasciando i tifosi biancocelesti in attesa di sviluppi. La cessione di Tchaouna rappresenta un passo importante nel mercato estivo dei biancocelesti.

(Adnkronos) – L'attaccante della Lazio Loum Tchaouna molto vicino al trasferimento al Bournemouth in Premier League. L'accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai dodici milioni di euro, a quanto apprende l'Adnkronos. Le due squadre continuano a trattare per concludere l'affare. Il calciatore ciadiano naturalizzato francese quest'anno in maglia biancoceleste ha collezionato 24 presenze con un gol realizzato. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

