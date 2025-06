Lazio | Sarri | Tra club e nazionale non c’è feeling

Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Lazio, esprime un'analisi schietta sulla situazione attuale del calcio italiano: tra frequenti cambi in panchina e difficoltà realizzative, emerge un senso di disconnessione tra club e Nazionale. In un’intervista a Sky Sport, Sarri condivide le sue riflessioni sulla Serie A e sul contesto nazionale, offrendo uno sguardo critico ma costruttivo che invita a ripensare il nostro calcio. La sua analisi apre un dibattito fondamentale per il futuro dello sport più popolare d’Italia.

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport in un'intervista in cui il neo tecnico della Lazio ha svariato tra la situazione attuale della Serie A e in contemporanea del nostro paese. Queste le sue parole. TALENTO IN ITALIA – " La verità è che non c'è più una grande connessione fra il movimento dei club e il movimento della Nazionale, lo penso da diversi anni.

