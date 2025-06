Lazio Pedro | Voglio ritirarmi con un altro trofeo

Compirà 38 anni il mese prossimo Pedro, ma a smettere di giocare non ci pensa proprio. Almeno non quest`anno, visto che ha da poco prolungato.

Lazio, Lotito incensa Pedro: "Non capisco come la Roma se lo sia fatto sfuggire" - Lazio e Lotito sono entusiasti di Pedro, considerato il vero trascinatore biancoceleste. Il suo rendimento straordinario quest'anno ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, mentre Lotito ha espresso stupore per come la Roma abbia lasciato sfuggire un talento così: "Non capisco come se lo siano fatto scappare.

Matias Vecino ha prolungato il suo contratto di un anno come Pedro, fino a giugno 2026! I due probabilmente chiuderanno la carriera alla Lazio, sicuramente lo spagnolo si! Buone notizie per Sarri, che per il ruolo da panchinari può contare sull'esperienza del

Il prossimo rinnovo della #Lazio dopo Pedro sarà quello di #Vecino #calciomercato

Pedro e il retroscena sul rinnovo alla Lazio: "Vorrei andarmene con un altro titolo. ll mio telefono..." - Intervistato dal quotidiano spagnolo El Dia, lo spagnolo ha parlato di questo e tanto altro ancora: "Sono con ...