Lavoro Pagnoncelli | Quello tramite agenzia sempre più visto come crescita professionale

Il lavoro tramite agenzia non è più visto come una soluzione temporanea, ma come un'opportunità di crescita professionale. Secondo un'indagine recente, i lavoratori sono sempre più consapevoli del valore di queste esperienze, che possono influenzare positivamente il loro percorso futuro. Una prospettiva che sottolinea come l'agency work stia diventando un elemento strategico nel mercato del lavoro. Ma quali sono le opportunità e le sfide di questa evoluzione?

(Adnkronos) – Dall'indagine "emerge l'immagine di un lavoratore che è molto consapevole della realtà del mercato e che in realtà pensa che il lavoro offerto dall'agenzia sia una tappa importante non tanto solo, come avveniva in passato, come un elemento transitorio, ma che può determinare anche l'esito del profilo professionale futuro.

