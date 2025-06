Lavori sulla rete idrica | interruzione programmata in alcune frazioni di Casciana Terme

Acque informa che, a causa di lavori programmati sulla rete idrica, giovedì 26 giugno, dalle 8.30 alle 15.30, ci saranno interruzioni dell'acqua nelle frazioni di Casciana Alta, Croce, Gramugnana, San Frediano Le Cave e nelle vie Pisana e della Monca di Casciana Terme Lari. Per ridurre i disagi, si invitano residenti e utenti a pianificare di conseguenza le proprie necessità idriche, grazie alla collaborazione di tutti.

