Lavori sulla rete idrica | interrotta erogazione dell' acqua per otto ore

A Torchiarolo, l'Acquedotto Pugliese sta eseguendo importanti interventi per migliorare il servizio idrico, installando nuove opere acquedottistiche. Per completare i lavori in sicurezza e con efficienza, sarà temporaneamente sospesa l’erogazione dell’acqua per otto ore. Vi invitiamo a pianificare le vostre attività tenendo presente questa interruzione, che garantirà un sistema più affidabile e performante nel prossimo futuro.

TORCHIAROLO - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Torchiarolo. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere acquedottistiche. Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione.

