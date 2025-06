Lavori sulla Complanare sud di Bari | stasera chiuso il tratto Tangenziale-Modugno

Se siete in viaggio verso Bari questa notte, attenzione: la complanare sud sarà chiusa tra Modugno e l’allacciamento con la Tangenziale, dalle 22 alle 6. Un intervento importante per migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità locale. Pianificate il percorso con anticipo e considerate eventuali alternative per evitare disagi. La vostra sicurezza e quella di tutti gli automobilisti viene prima di tutto.

Sulla D94 Complanare sud di Bari, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, martedì 24, fino alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la Tangenziale e Modugno, verso la A14 Bologna-Taranto. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Lavori sulla Complanare sud di Bari: stasera chiuso il tratto Tangenziale-Modugno

In questa notizia si parla di: complanare - bari - chiuso - tratto

