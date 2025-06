Lavori per asfaltare oltre 120 strade entro l' anno | si parte dal Salice Nuovo ci sono anche le borgate

L’Amministrazione Episcopo ha dato il via a un grande progetto di rinnovamento: asfaltare oltre 120 strade entro la fine dell’anno, partendo dal Salice Nuovo e coinvolgendo anche le borgate. Un intervento ambizioso che mira a migliorare sensibilmente la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini. Con questa iniziativa, si rafforza l’impegno dell’amministrazione nel creare un ambiente più sicuro e accessibile per tutti.

Con l'avvio delle attività sulla Strada del Salice Nuovo, è partito oggi un importante programma di interventi di manutenzione straordinaria delle strade, marciapiedi e camminamenti in genere pianificato dall'Amministrazione Episcopo. L'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza della.

