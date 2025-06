Lavori linea 1 il Comune di Napoli mette all’asta rotaie sostituite | base di 356.000 euro

Il Comune di Napoli annuncia un’importante iniziativa: l’asta delle rotaie e dei materiali metallici provenienti dai lavori alla Linea 1 della metropolitana. Un’operazione che, oltre a valorizzare i materiali di scarto, dimostra come anche il riuso possa diventare un’opportunità economica e sostenibile. Con un’offerta di partenza di 356.424 euro, la città sfrutta al massimo le risorse disponibili, trasformando i rifiuti in un vero e proprio patrimonio.

Tempo di lettura: 2 minuti Lavori ai binari della Linea 1, il Comune di Napoli metterà all’asta il materiale ferroso derivante dallo smantellamento dell’infrastruttura. L’importo totale a base dell’incanto è fissato in 356.424 euro. Non si butta via niente, anzi. I rifiuti costituiti da materiali metallici – rotaie ed organi d’attacco – hanno un mercato, evidentemente. E Palazzo San Giacomo intende approfittarne. Il materiale proviene dai lavori nelle stazioni della tratta Montedonzelli-Piscinola, e da precedenti interventi di manutenzione. In parte, dunque, contribuiscono le opere appena avviate nelle stazioni dell’Area Nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori linea 1, il Comune di Napoli mette all’asta rotaie sostituite: base di 356.000 euro

In questa notizia si parla di: linea - comune - napoli - asta

Il Comune vuole acquistare all’asta l’area abbandonata di via Nino Bixio - Il Comune intende partecipare all'asta per acquistare l'area abbandonata di via Nino Bixio, sotto il viadotto dell’A21.

La società Napoli Obiettivo Valore (Nov) ha tutti i requisiti per riscuotere Imu, Tari e verbali? Vai su Facebook

Lavori linea 1, il Comune di Napoli mette all’asta rotaie sostituite: base di 356.000 euro; Morte Papa Francesco, bandiere a mezz'asta al Comune di Napoli e alla Città Metropolitana; Archivio fotografico Parisio all’asta, interviene il Comune di Napoli. Comitati in piazza.

Dalle Monachelle a Villa Cava, il Comune di Napoli mette all'asta 13 immobili - La procedura di messa all'asta è stata possibile grazie alla collaborazione del Consiglio notarile dei Distretti ... Come scrive ilmattino.it

Metro Linea 10 senza conducente a Napoli: “Gara entro il 2025 e stazione a Carlo III” - Il Comune: "Stiamo dialogando col Governo per realizzare la metro Linea 10: asse fondamentale per collegare Afragola AV" ... Si legge su fanpage.it