Lavori in autostrada | chiusura notturna per il tratto tra Castelletto e Sesto

Attenzione automobilisti! Questa notte, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, autostrade per l'Italia annunciano una chiusura temporanea dalle 22 alle 5 per attività di ispezione e manutenzione delle gallerie. Un intervento fondamentale per garantire la sicurezza di tutti, ma che potrebbe causare alcuni disagi nel traffico. Pianificate il viaggio con anticipo e tenete sotto controllo gli aggiornamenti per partire senza sorprese.

Chiusura notturna in arrivo sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico. Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, per consentire le attività di ispezione e manutenzione gallerie, dalle 22 di questa sera, martedì 24, alle 5 di domani, mercoledì 25 giugno, sarà chiuso il tratto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Lavori in autostrada: chiusura notturna per il tratto tra Castelletto e Sesto

In questa notizia si parla di: chiusura - notturna - tratto - lavori

Necessari lavori di ripavimentazione sulla E45, scatta la chiusura notturna in un tratto cesenate - Necessari lavori di ripavimentazione interesseranno la E45, con chiusure notturne nel tratto cesenate.

TANGENZIALE EST – CHIUSURE NOTTURNE DAL 9 AL 16 GIUGNO Attenzione ai cambi di viabilità per lavori notturni di risanamento! ORARI DI CHIUSURA: Dalle 23:00 alle 06:00: chiuso il tratto tra Via Casilina e Largo Passamonti, direzione Salari Vai su Facebook

Lavori sulla A14 Bologna-Taranto, chiusure notturne nel tratto Molfetta-Trani https://ift.tt/qEc25kn https://ift.tt/beOV2QS Vai su X

Lavori in autostrada: chiusura notturna per il tratto tra Castelletto e Sesto; Lavori sulla A14 Bologna-Taranto, chiusure notturne nel tratto Molfetta-Trani; Chiusura notturna A13 tra Padova Sud e lo svincolo Zona Industriale: ecco quando.

Chiusura notturna dell’entrata di torrimpietra sulla a12 roma-civitavecchia per lavori di manutenzione - Sulla A12 tra Roma e Civitavecchia chiusura notturna dell’entrata di Torrimpietra per lavori sul cavalcavia Aurelia, con deviazione consigliata verso lo svincolo di Maccarese Fregene. Riporta gaeta.it

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO REGGIO EMILIA-TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO - TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE VERSO MILANO Roma, 24 giugno 2025 – Sulla A1 Milano- Lo riporta msn.com