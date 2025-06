Lavori alla rete idrica | interruzione del servizio in via Pungilupo e Carraia

Se vivi a Pisa o San Giuliano Terme, tieni presente che venerdì 27 giugno, dalle 8.30 alle 11.30, Acque effettuerà interventi sulla rete idrica che comporteranno un'interruzione del servizio in via Pungilupo e in località Carraia. È importante pianificare in anticipo per minimizzare i disagi. Restate aggiornati sulle eventuali comunicazioni ufficiali e preparatevi a questa breve interruzione, che contribuirà a migliorare la qualità e l’efficienza del sistema idrico.

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, venerdì 27 giugno dalle ore 8.30 alle 11.30, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica in via Pungilupo (nel tratto compreso tra le vie di Padule e Sartori) e in località Carraia (nel comune di San Giuliano Terme). Al. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Lavori alla rete idrica: interruzione del servizio in via Pungilupo e Carraia

In questa notizia si parla di: idrica - lavori - rete - pungilupo

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22 di martedì 20 maggio alle 5 di mercoledì 21 maggio.

Lavori alla rete idrica: interruzione del servizio in via Pungilupo e Carraia; Lavori sulla rete idrica: strade di Pisa senz'acqua; Pisa celebra la consegna delle 4 Bandiere Blu.

Estensione e potenziamento della rete idrica a Piantravigne - Sono iniziati i lavori per l’estensione e il potenziamento della rete idrica nella frazione di Piantravigne, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento idrico nella parte a valle del borgo ... Lo riporta lanazione.it

Piantravigne, via ai lavori per potenziare la rete idrica: un’opera da 140mila euro per rispondere a un bisogno concreto - Sono partiti nei giorni scorsi i lavori per l’estensione e il potenziamento della rete idrica nella frazione di Piantravigne, nel Comune di Terranuova Bracciolini. Come scrive valdarnopost.it