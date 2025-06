Lavori alla rete idrica di Santa Croce sull' Arno | una notte senz' acqua

Preparatevi a una notte senza acqua a Santa Croce sull'Arno: Acque Spa effettuerà lavori programmati sulla rete idrica, interrompendo il servizio dalle 21.30 di martedì 24 alle 6.30 di mercoledì 25 giugno. Tutto il capoluogo sarà interessato, fatta eccezione per alcune vie strategiche. Un intervento necessario per migliorare la qualità e l’affidabilità della fornitura, ma si consiglia di pianificare in anticipo per minimizzare i disagi.

La società Acque spa, gestore della rete idrica, interromperà l'erogazione dell'acqua potabile per lavori programmati sulla rete, dalle 21.30 di martedì 24 alle 6.30 di mercoledì 25 giugno. L'interruzione dell'erogazione dell'acqua riguarderà tutto il capoluogo di Santa Croce, a eccezione di via.

Rete idrica, lavori a Pisa: da Riglione a Ospedaletto mancherà l'acqua - Acque informa che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pisa, l'erogazione dell'acqua sarà sospesa dalle 22 di martedì 20 maggio alle 5 di mercoledì 21 maggio.

