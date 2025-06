Lavori al cimitero | demolizione della ' camera mortuaria' e rifacimento di infissi e portoncini

Un intervento che valorizza e rispetta la memoria dei nostri cari: la demolizione della camera mortuaria e il nuovo look di infissi e portoncini si inseriscono nel progetto di riqualificazione del cimitero di Marrara. La Giunta comunale ha approvato con entusiasmo questa iniziativa, promossa dall’assessore Cristina Coletti, per restituire dignità e decoro a un luogo così importante per la comunità . Un passo importante verso un patrimonio più bello e accogliente.

Un passo in più per il decoro del cimitero di Marrara. La Giunta comunale ha approvato la proposta, promossa dall'assessore con delega alle Politiche Sociosanitarie e alle Frazioni Cristina Coletti, in merito ai lavori di riqualificazione all'interno del cimitero della frazione, per un importo.

