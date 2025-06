Lavori a Piazza Risorgimento Civico22 | Si poteva fare di più

Negli ultimi anni, Piazza Risorgimento a Benevento è stata al centro di un intenso fermento progettuale da parte di Comune, Provincia e Università, che hanno messo in campo interventi significativi per valorizzare questo storico snodo cittadino. La recente iniziativa del Comune di Benevento, tuttavia, solleva interrogativi sulla reale efficacia e la visione a lungo termine di questa riqualificazione. È un momento cruciale per riflettere su come migliorare davvero il cuore della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Civico22. Negli ultimi anni, i tre principali Enti Appaltanti della città – Comune, Provincia e Università – hanno progettato e in piccola parte realizzato una serie di opere rilevanti, concentrate nell'area di piazza Risorgimento, snodo tra la parte antica della città e l'espansione novecentesca. Il Comune di Benevento riqualifica, per modo di dire, la piazza con pensiline e nuova pavimentazione e intanto appalta la costruzione del nuovo Terminal Bus pluripiano nel campo del collegio La Salle; prevede di ristrutturare la scuola Mazzini e di demolire e ricostruire l'annessa palestra del "Discobolo".

