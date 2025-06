Lavoratore con il cranio schiacciato tra magazzino e camion a Moncalieri | autista assolto dirigenti aziendali condannati

In un delicato caso di incidente sul lavoro a Moncalieri, l'autista coinvolto in un grave schiacciamento è stato recentemente assolto, mentre i dirigenti aziendali responsabili sono stati condannati. Un episodio che ha acceso i riflettori sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla responsabilità delle aziende. Analizziamo insieme le implicazioni di questa sentenza e cosa significa per la tutela dei lavoratori.

Assolto l’autista che, con il camion che guidava, ha schiacciato il cranio di un lavoratore nella zona di carico e scarico merci del Carrefour al centro commerciale Porte di Moncalieri. Condannati tre responsabili aziendali, due della catena di supermercati e uno di una ditta di logistica (Af. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Lavoratore con il cranio schiacciato tra magazzino e camion a Moncalieri: autista assolto, dirigenti aziendali condannati

