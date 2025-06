Lauren Sanchez sposa Jeff Bezos… con 27 abiti da sposa?

Laure Sanchez e Jeff Bezos stanno per coronare il loro amore in un evento di cronaca rosa che cattura l’attenzione di tutto il mondo. Con 27 abiti da sposa pronti e un segreto sulla data, l’attesa si fa palpabile: Venezia si trasforma nel palcoscenico di un matrimonio esclusivo e misterioso. Ma i dettagli sui look? Sono ancora avvolti nel riserbo, alimentando hype e curiosità su questo attesissimo sì.

Ci siamo, l’evento di cronaca rosa più atteso dell’anno sta per andare in scena: Jeff Bezos e Lauren Sanchez saranno presto marito e moglie. “Nelle prossime ore”: meglio restare vaghi sulla data esatta del sì a Venezia. Nessuno infatti, nemmeno gli ospiti, sa esattamente come si svolgerà la due giorni nuziale. Per ragioni di sicurezza, i piani cambiano in corsa e gli invitati illustri, che saranno circa 200, si adeguano di conseguenza. E i look? Di certo i vip hanno portato in Laguna una sfilza di opzioni: tra cocktail, pre-party, after-party, giri in yacht, cerimonie e banchetti, le occasioni per sfoggiare outfit da sogno non mancheranno. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Lauren Sanchez sposa Jeff Bezos… con 27 abiti da sposa?

In questa notizia si parla di: sposa - lauren - sanchez - jeff

Lauren Sánchez, la promessa sposa di Jeff Bezos ha un passato sentimentale molto turbolento - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia si avvicina, ma il passato sentimentale di lei è un racconto affascinante che tiene banco.

Scatta il conto alla rovescia per il matrimonio dell'anno a Venezia tra mister Amazon Jeff Bezos e la promessa sposa Lauren Sanchez. Il gruppo dei pro-Bezos sta preparando uno striscione di benvenuto e magliette. Ormeggiato in Riva Sette Martiri il maxi-yac Vai su Facebook

Venezia, attesa e proteste per le nozze in laguna fra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Dopo lo striscione sul campanile di San Giorgio, oggi vertice tra gli antagonisti. Intanto il Comune accusa: "Danno di immagine, chiedano scusa". Vai su X

27 vestiti per i 3 giorni del matrimonio di Lauren Sánchez? Ma quale abito da sposa dovrebbe indossare per il momento del «sì» a Jeff Bezos, secondo gli esperti di moda della Vanity Fair Fashion Jury?; Le bomboniere di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa regaleranno ai 200 invitati al matrimonio; Lauren Sanchez, chi è la donna che sposerà Jeff Bezos a Venezia.

Le bomboniere di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: cosa regaleranno ai 200 invitati al matrimonio - Tutto è pronto compresi i doni predisposti per i 200 ospiti in arrivo in laguna per le nozze. Segnala fanpage.it

Jeff Bezos e Lauren Sanchez, tutto sul matrimonio a Venezia: i vip attesi e le polemiche, per tre giorni di lusso - Probabile che il party di benvenuto si tenga alla Pagoda del Lido mentre la cerimonia principale avrebbe luogo nell'is ... Si legge su msn.com