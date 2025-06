L’audio del Mossad che minaccia il generale iraniano | Ho mandato all’inferno i tuoi colleghi hai 12 ore per fuggire

Una minaccia di fuoco dal cuore del Mossad scuote l'ombra dell'Iran: dodici ore di fuga in un crescendo di tensione tra intelligence e geopolitica. In esclusiva, il Washington Post svela un audio inquietante che mette in discussione la stabilità della regione. Ma cosa succede quando le minacce diventano realtà? La corsa contro il tempo ha appena avuto inizio.

Roma, 24 giugno 2025 – Dodici ore per fuggire ed evitare di fare la fine di altri generali dell' Iran uccisi da Israele. È questo il tempo concesso a una ventina di uomini chiavi del regime degli ayatollah in una telefonata fatta dal Mossad dopo che l'Idf aveva lanciato il suo attacco alla Repubblica islamica. Nella registrazione, pubblicata in esclusiva dal Washington Post, si sente un agente del servizio segreto israeliano minacciare in lingua farsi un anonimo generale. "Che la pace sia con lei – si sente nell'audio –. La chiamo per avvisarla, per darle una possibilità: vada via, si dissoci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’audio del Mossad che minaccia il generale iraniano: “Ho mandato all’inferno i tuoi colleghi, hai 12 ore per fuggire”

In questa notizia si parla di: mossad - generale - audio - minaccia

“Sono quello che ha mandato all’inferno i suoi colleghi, ha 12 ore per salvarsi la vita”: l’audio della chiamata del Mossad al generale iraniano - Un audio inquietante, proveniente dal cuore di un attacco che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici, mette in luce la tensione crescente tra Israele e Iran.

Di fronte alla minaccia degli ayatollah riecco la sinistra del “sì, però”. La storia e la voce di un tenore dissidente e il monito del Nyt - Claudio Cerasa Vai su Facebook

L’audio del Mossad che minaccia il generale iraniano: “Ho mandato all’inferno i tuoi colleghi, hai 12 ore per fuggire”; Hai 12 ore per scappare, poi ti uccidiamo: le minacce del Mossad ai generali iraniani; Israele, il Mossad ai generali iraniani: «Avete 12 ore per salvarvi. Sono quello che ha mandato all’inferno i.

L’audio del Mossad che minaccia il generale iraniano: “Ho mandato all’inferno i tuoi colleghi, hai 12 ore per fuggire” - La guerra psicologica portata avanti da Israele: la chiamata fatta il 13 giugno scorso agli alti funzionari di secondo e terzo livello che avrebbero preso il posto dei leader già uccisi dall’Idf ... Secondo msn.com

“Hai 12 ore per scappare, poi ti uccidiamo”: le minacce del Mossad ai generali iraniani - Il Washington Post ha pubblicato un file audio in cui un agente dell’intelligence israeliana si rivolge in persiano a un generale iraniano e lo minaccia ... Segnala fanpage.it