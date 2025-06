L' attore turco potrebbe essere di nuovo innamorato Lei è una figura di spicco nel mondo del clubbing europeo

Dopo anni di riservatezza, Can Yaman sembra aver riacceso il cuore e tornare a condividere momenti di intimità in pubblico. Inaspettatamente, l’attore turco potrebbe aver trovato di nuovo l’amore, questa volta accanto a Sara Bluma, durante l’evento di Rimini. La domanda ora è: sarà questa la volta buona per un lieto fine? Il futuro sentimentale di Yaman si svela sotto i riflettori...

P otrebbe essere tornato l’amore nella vita di Can Yaman. Dopo aver mantenuto le sue relazioni lontano dai riflettori, fatta eccezione per la chiacchierata storia con Diletta Leotta, l’attore è apparso in pubblico con quella che potrebbe essere la sua nuova fiamma, Sara Bluma. Can Yaman sul set di “Sandokan” in Calabria: le prime immagini X I due hanno sfilato l’uno accanto all’altra all’Italian Global Series Festival, in corso a Rimini e Riccione fino al 28 giugno. La coppia, mano nella mano, ha attirato l’attenzione dei fan e dei media, accendendo la curiosità su questa nuova storia d’amore. Leggi anche › Can Yaman al suo meglio: guerriero seminudo in pericolo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - L'attore turco potrebbe essere di nuovo innamorato. Lei è una figura di spicco nel mondo del clubbing europeo

In questa notizia si parla di: potrebbe - essere - attore - turco

Can Yaman voleva ''essere come Brad Pitt'', parla l’hair stylist dell’attore turco - Can Yaman sognava di emulare il fascino di Brad Pitt, e il suo stylist, Paolo Adolini, rivela come questo desiderio abbia portato l’attore turco a rivoluzionare il suo look dopo Sandokan.

L'attore turco smentisce di essere stato aggressivo, ma la compagnia aerea lo bandisce a vita dopo un incidente sul volo per Cipro. Vai su Facebook

Can Yaman pronto per un nuovo progetto? L'attore turco vorrebbe essere il protagonista di una sitcom; Can Yaman pronto per un nuovo progetto? L'attore turco vorrebbe essere il protagonista di una sitcom; El Turco, la serie tv con protagonisti la star turca Can Yaman e l’italiana Greta Ferro.

L'attore turco Can Yaman potrebbe essere protagonista di una nuova serie tv italiana - Can Yaman conosciuto per aver rivestito il ruolo di Ferit Aslan, oltre a poter essere il volto maschile di un nuovo sceneggiato ... Da it.blastingnews.com

Can Yaman corteggiato da Canale 5: El Turco potrebbe sfidare Sandokan su Rai 1 - Un’opzione molto interessante in Italia potrebbe essere rappresentata da Canale 5 e Mediaset che con le produzioni turche e l’attore in questione vanno a nozze praticamente da sempre. Secondo msn.com