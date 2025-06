In un clima di tensione crescente, le recenti escalation tra USA, Israele e Iran sembrano avvicinare il mondo a una crisi senza precedenti. Le azioni militari e le politiche ambigue di leader come Trump alimentano paure e incertezze sulla stabilità globale. Con il fallimento del summit di Istanbul, la speranza di una soluzione pacifica appare sempre più lontana. La domanda ora è: possiamo ancora fermare questa spirale di conflitti prima che sia troppo tardi?

Così le piĂą fosche previsioni si sono realizzate. Trump si è consegnato alla religione delle guerre infinite e ha attaccato (il 22 giugno, il doppio di 11. magie della cabala). Un crimine contro l’umanitĂ che non vale se a compierlo sono Israele o Stati Uniti. E l’ipotesi che possa restare “one shot” a oggi è piĂą che labile. Il fallito summit di Istanbul. Ciò non solo perchĂ© Trump alterna bizzarre proposte di pace a minacce, ultima delle quali il via libera al regime-change, smentendo le dichiarazioni contrarie di altri funzionari Usa. Ma anche perchĂ© si chiede scioccamente all’Iran di non rispondere in alcun modo, nĂ© attaccando obiettivi americani nĂ© bloccando lo Stretto di Hormuz, chiusura deliberata oggi dal Parlamento iraniano che deve essere ratificata dalle massime autoritĂ dello Stato. 🔗 Leggi su It.insideover.com