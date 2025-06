L’attacco di Trump ha rallentato il nucleare iraniano solo di pochi mesi

L’attacco di Trump ha rallentato il nucleare iraniano di appena pochi mesi. Un rapporto preliminare delle agenzie di intelligence statunitensi rivela che, sebbene l’operazione abbia ostacolato temporaneamente due strutture, non abbia fermato completamente il programma nucleare iraniano. La verità emergente mette in discussione le affermazioni del presidente Trump, invitando a riflettere sul reale impatto delle azioni militari nella regione.

Un rapporto preliminare, non ancora definitivo, degli apparati dell’intelligence militare degli Stati Uniti sostiene che il bombardamento americano dei siti nucleari iraniani ha bloccato gli ingressi di due delle strutture, ma non ha fatto crollare gli edifici sotterranei. L’operazione militare, secondo il rapporto, avrebbe ritardato il programma nucleare iraniano soltanto di pochi mesi. Il rapporto smentisce l’affermazione del presidente Trump, secondo il quale le strutture nucleari iraniane erano state annientate dall’intervento americano. La portavoce della Casa Bianca ha detto che le conclusioni di questo rapporto sono «completamente sbagliate». 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - L’attacco di Trump ha rallentato il nucleare iraniano solo di pochi mesi

In questa notizia si parla di: nucleare - iraniano - pochi - mesi

MBS a Riad con Musk, Altman e Zuckerberg; Trump affronta Gaza e nucleare iraniano - Il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha ospitato a Riad importanti figure della tecnologia, tra cui Elon Musk e Mark Zuckerberg, riflettendo su temi globali come la crisi di Gaza e il nucleare iraniano.

"Che il nucleare iraniano sia l’incubo per il premier israeliano Bibi Netanyahu è risaputo. «Potrebbero arrivare all’atomica in un anno o pochi mesi», ha detto per giustificare la guerra aperta alla Repubblica islamica. Dieci anni fa, però, aveva detto: «L’Iran è a Vai su X

Una colonna di fumo che si alza dal sito nucleare di Natanz, la più importante centrale iraniana dove viene arricchito l'uranio che secondo Israele in pochi mesi potrebbe portare all'atomica iraniana. Nella notte Israele ha lanciato una serie di attacchi contro i si Vai su Facebook

L’arte del bombardamento L’attacco di Trump ha rallentato il nucleare iraniano solo di pochi mesi; Cnn: raid Usa hanno ritardato nucleare dell’Iran solo di mesi. Nyt: per 007 uranio in siti segreti; Il “nucleare” non è una buona scusa (Storia del nucleare iraniano/2).

L’arte del bombardamentoL’attacco di Trump ha rallentato il nucleare iraniano solo di pochi mesi - Un rapporto preliminare degli apparati di intelligence americani rivela che l’operazione militare ha fallito l’obiettivo, rivendicato con successo dalla Casa Bianca, di cancellare il programma degli A ... Si legge su linkiesta.it

“I siti nucleari non sono stati distrutti, programma ritardato di pochi mesi”: il primo report Usa sull’attacco all’Iran - Un'analisi del Pentagono rivela che l'attacco Usa ai siti nucleari iraniani ha causato danni minori, contrariamente a quanto dichiarato da Trump ... Secondo ilfattoquotidiano.it