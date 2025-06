L' atleta paralimpica Valentina Petrillo ospite alla libreria Feltrinelli di Pisa

L’atleta paralimpica Valentina Petrillo sarà ospite alla Libreria Feltrinelli di Pisa, portando il suo esempio di coraggio e determinazione. In un mese dedicato alla celebrazione della diversità, l’evento si inserisce in un ricco calendario di iniziative che promuovono inclusione e libertà di espressione. La sua testimonianza ispira a superare ogni barriera, rafforzando il messaggio che l’unione nella diversità rende la società più forte e umana.

Le Librerie Feltrinelli per tutto il mese di giugno propongono, in occasione del Pride Month, un denso programma di iniziative, incontri letterari e bookclub, per riflettere sull’importanza della diversità e della libertà di espressione come componenti fondamentali della nostra società. La. 🔗 Leggi su Pisatoday.it