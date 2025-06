L' assessore Pignoli | Non serve nessuna nota dal ministero i fondi per il canile ci sono ma forse Sola M5s non lo vuole

L’assessore comunale alla gestione dei fondi e delle risorse pubbliche, Pignoli, ha dichiarato con fermezza che non sarà necessaria alcuna nota scritta dal ministero per procedere con i finanziamenti destinati al canile. La collaborazione diretta con le autorità ministeriali ha già chiarito ogni dubbio, garantendo che i fondi siano disponibili e pronti all’uso. La trasparenza e l’efficienza sono al centro di questa operazione, dimostrando che spesso la fiducia si costruisce tramite il dialogo diretto e la chiarezza.

“Non chiederemo nessuna nota scritta al ministero, perché abbiamo già chiarito con il ministero non ce n’è bisogno. Nelle interlocuzioni dirette ci è stato garantito di poter procedere e così faremo. Non andremo certamente a chiedere mail o lettere”. Con queste parole l’assessore comunale alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - L'assessore Pignoli: "Non serve nessuna nota dal ministero, i fondi per il canile ci sono, ma forse Sola (M5s) non lo vuole"

