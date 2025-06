L' assemblea Mfe approva aumento per l' operazione Prosieben

L'assemblea di Mfe-Mediaforeurope approva un aumento di capitale strategico per supportare l'acquisizione di Prosieben. Con questa mossa, la società rafforza la propria posizione nel settore dei media, consolidando il suo ruolo di primo azionista e consolidando il suo impegno nell'espansione internazionale. Una decisione che promette di ridefinire gli equilibri del mercato e aprire nuove opportunità di crescita. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa operazione cruciale.

L'assemblea straordinaria di Mfe-Mediaforeurope ha deliberato di aumentare l'ammontare del capitale sociale autorizzato della società mediante modifica dello statuto sociale. La decisione è legata all'operazione Prosieben, della quale Mfe già detiene poco oltre il 30% come primo azionista e sulla quale ha lanciato un' Opa. Come già indicato nella relazione illustrativa del cda di Mfe all'assemblea, l'aumento riguarda le sole azioni ordinarie di categoria A della società e comporta l'innalzamento del capitale sociale autorizzato complessivo di Mfe a 173.676.622 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L'assemblea Mfe approva aumento per l'operazione Prosieben

In questa notizia si parla di: assemblea - aumento - operazione - prosieben

Prosieben: Habets sottolinea l'importanza dei media indipendenti nell'assemblea - In un contesto globale sempre più complesso, l'amministratore delegato di Prosieben, Bert Habets, mette in luce il fondamentale ruolo dei media indipendenti nel formare opinioni e informare il pubblico.

L'assemblea Mfe approva aumento per l'operazione Prosieben - Mediaforeurope ha deliberato di aumentare l'ammontare del capitale sociale autorizzato della società mediante modifica dello statuto sociale. Si legge su ansa.it

Un polo tv europeo. Pier Silvio Berlusconi alla conquista di ProSieben - Martedì si apre la doppia finestra strategica in vista del duello con i cechi di Ppf per rilevare principale broadcaster privato tedesco. huffingtonpost.it scrive