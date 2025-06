L’assemblea infuocata L’appello dei tassisti | Risposte o sciopero

L’assemblea dei tassisti fiorentini si è trasformata in un vero e proprio grido di battaglia, con 230 professionisti riuniti per chiedere azioni concrete contro le promesse vuote e le attività irregolari di Uber e NCC. Tra richieste di risposte e minacce di sciopero, il messaggio è chiaro: è arrivato il momento di agire per tutelare il settore e i cittadini. La sfida è aperta, e il futuro dei tassisti toscani dipende da come si reagirà.

Un’assemblea gremita, 230 tassisti in sala, e un messaggio chiaro: "Basta promesse, servono fatti". È l’appello lanciato ieri dalle due cooperative dei tassisti fiorentini, Cotafi e Socota, durante l’incontro organizzato dai sindacati Uritaxi, Ugl, Sitafi, Cgil e Confartigianato per denunciare "l’inerzia del Comune" sul fronte delle attività irregolari legate alla presenza di Uber e NCC provenienti da altre città. Nel mirino ci sono quegli Ncc che arrivano a Firenze da fuori provincia, spesso senza titolo o fuori dai confini delle regole previste, "per fare concorrenza sleale ai taxi locali", dicono i sindacati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’assemblea infuocata. L’appello dei tassisti: "Risposte o sciopero"

