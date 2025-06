Lasciate l’edificio Paura in un asilo nido polizia evacua bambini e maestre

Una giornata di paura e tensione in un asilo nido, dove la vista di una vipera velenosa ha scatenato il panico tra insegnanti, bambini e personale. L’intera struttura è stata evacuata d’urgenza per garantire la sicurezza di tutti, mentre le forze dell’ordine intervenivano rapidamente per gestire la situazione. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione di educatori e polizia, nessuno è rimasto ferito. La sicurezza prima di tutto, ma resta il timore che episodi così possano ripetersi.

Momenti di forte tensione in un asilo nido dove l’intera struttura è stata fatta evacuare in tutta fretta per motivi di sicurezza. L’allarme è scattato quando una vipera velenosa è stata avvistata nel cortile dell’edificio, provocando il panico tra le insegnanti e lo staff presenti. I bambini, che in quel momento si trovavano negli spazi esterni insieme agli educatori, sono stati prontamente accompagnati all’esterno e messi al riparo grazie all’intervento tempestivo del personale scolastico. >> “Ve lo dico ora così vi preparate”. Filippo Bisciglia, l’annuncio spiazza il pubblico: cosa sta succedendo A seguito dell’evacuazione, sono arrivati sul posto gli agenti della polizia locale, i carabinieri forestali e i volontari della Protezione Civile, che hanno isolato la zona per permettere un intervento in totale sicurezza. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

