L’arte per ricominciare Daccapo | La mia vita è tornata a colori

L’arte diventa il nostro rifugio, la strada per rinascere e riscoprire sé stessi. Per Benito Macerata, artista marchigiano di 60 anni, questa passione ha trasformato ogni sfida in un’opportunità, portandolo a viaggiare il mondo e a raggiungere traguardi che superano ogni aspettativa. La sua storia dimostra che, a volte, l’arte non è solo un richiamo, ma un destino scritto nel cuore di chi osa seguirlo.

L’arte come destino. Una passione che ti fa partire, andare lontano. E che ti fa raggiungere un successo personale che a volte può superare il sogno. Se è vero che Longanesi sosteneva che “l’arte è un appello al quale troppi rispondono senza essere chiamati”, è anche vero che spesso ci sono eccezioni. Benito Macerata, artista marchigiano (60 anni, nato a Sant’Elpidio a Mare, provincia di Fermo) sta girando da tempo il mondo “chiamato“ per le sue creazioni. È appena atterrato a Milano da Osaka, ultimissima tappa di lavoro dopo le mostre di New York, Mexico City, Dubai e l’Italia, “intercettando“ con la sue opere anche personaggi di casa nostra come Andrea Bocelli e Jovanotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’arte per ricominciare “Daccapo”: "La mia vita è tornata a colori"

In questa notizia si parla di: arte - ricominciare - daccapo - vita

L’arte a Palazzo San Giorgio. Nuova vita per le scuderie - L'arte a Palazzo San Giorgio rinasce tra le storiche scuderie di Palazzo Serristori. Dopo l'acquisto da parte di Mg Property, diretta da Marco Casamonti e Giovanni Polazzi, questi spazi monumentali affacciati sul Lungarno si trasformano in un palcoscenico culturale, accogliendo nuove opere e iniziative in un contesto di grande valore storico e architettonico.

L’arte per ricominciare “Daccapo”: La mia vita è tornata a colori; L’arte informale di Pasquale Franzè: un’esplosione di colore contro le forme del dolore; Le mille vite di Ghemon: Faccio stand-up ma non ho smesso di fare il cantante, alcune cose mi stavano stancando.

RICOMINCIARE... 'DACCAPO' DOPO UN TRAUMA CRANICO - Nei primi tempi bisogna imparare di nuovo l'autonomia, badare a se stessi nella vita di tutti i giorni, compiere spostamenti, far fronte ad impegni come apprendere nozioni o svolgere compiti complessi ... Si legge su disabili.com

Ricominciamo daccapo - Dentro me, nelle cui vene scorre il sangue di Giuda Iscariota: “Non cerco piacere nelle creature facili, adoro complicarmi la vita ... Lo riporta ilsussidiario.net