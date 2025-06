L’arte fotografica di Angelo Masone per celebrare 20 anni del Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival

Da oltre due decenni, Angelo Masone cattura l’essenza del Jazz sotto le stelle a Pietrelcina, trasformando ogni scatto in un’icona di emozione e talento. La sua fotografia non è solo immagine, ma poesia visiva che rende omaggio a un festival diventato simbolo di cultura e passione. Per celebrare questa straordinaria carriera, il libro "PHOTO JAZZ" sarà presentato venerdì 27 giugno: un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della musica.

Tempo di lettura: 2 minuti Quest’anno ricorrono i 20 anni del Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival. Dal 2005 i grandi nomi del jazz che hanno suonato sono stati ripresi da tanti fotografi ma uno in particolare si è distinto per la continuità e la maestria: Angelo Masone. Da qui l’idea di celebrare la sua arte con un libro fotografico intitolato PHOTO JAZZ che sarà ufficialmente presentato a Pietrelcina venerdì 27 giugno alle ore 21,30 presso il Centro Socio-Culturale “Grazio Forgione” in Piazza SS. Annunziata. All’evento, il cui ingresso è gratuito, parteciperanno oltre ad Angelo Masone e a Giovanni Russo, direttore artistico del festival, il Sindaco di Pietrelcina, Salvatore Mazzone, il Rettore dell’UniSannio, Gerardo Canfora, lo storico della fotografia Angelo Orsillo, il noto operatore culturale Gennaro Del Piano, il docente universitario Lino Santillo, l’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali del Comune di Pietrelcina, Domenico Rossi, il giornalista de Il Mattino Donato Faiella e Vincenzo Mastronardi, Presidente della locale Pro Loco che dal 2005 organizza il festival. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’arte fotografica di Angelo Masone per celebrare 20 anni del Jazz sotto le stelle Pietrelcina festival

