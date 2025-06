Largo Rotonda di San Nicola la Strada arresto per spaccio della Polizia di Stato

Nella lotta contro lo spaccio di droga, la Polizia di Stato di Caserta ha messo a segno un importante colpo. Durante un controllo in Largo Rotonda di San Nicola La Strada, un 28enne ghanese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre più attentive e determinate a rendere le strade più sicure. Un passo avanti nella tutela della comunità .

Tempo di lettura: < 1 minuto Nell'ambito dell'attivitĂ finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di droga, la Polizia di Stato di Caserta ha arrestato un 28enne, di origine ghanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, la  Squadra Volante ha controllato l'uomo mentre era seduto su una panchina di Largo Rotonda di San Nicola La Strada, trovandolo in possesso di alcune dosi di marijuana e di bustine per il confezionamento dello stupefacente. Dalla perquisizione presso la sua abitazione è stato trovato altro stupefacente, banconote di piccolo taglio e numeroso materiale per il confezionamento.

