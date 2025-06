L’archistar Foster realizzerà il memoriale per la regina Elisabetta

L’illustre studio di Norman Foster si prepara a scrivere un nuovo capitolo di storia con la realizzazione del memoriale dedicato a Elisabetta II. Questo progetto, che affiancherà la maestosa regina nel cuore di Londra, promette di essere un simbolo di memoria e rispetto, unendo innovazione e tradizione. La sua creazione si preannuncia come un punto di riferimento per il patrimonio britannico, rendendo omaggio alla sovrana più longeva d'Inghilterra.

(Adnkronos) – Sarà lo studio di Norman Foster a realizzare il memoriale per Elisabetta II. L'archistar si è aggiudicato la gara d'appalto per la progettazione del monumento nazionale dedicato alla sovrana più longeva della Gran Bretagna, che verrà costruito a St James's Park, nel centro di Londra, e che prevederà un statua equestre della regina, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: archistar - foster - memoriale - regina

Norman Foster, chi è il Lord ed archistar 90enne che progetterà il nuovo San Siro - Norman Foster, il celebre archistar britannico insignito del titolo di Lord dalla Regina Elisabetta, si prepara a lasciare il segno anche in Italia.

L'archistar Foster realizzerà il memoriale per la regina Elisabetta; Ponti e giardini, ecco i progetti dei finalisti per il memoriale per Elisabetta II.

L'archistar Foster realizzerà il memoriale per la regina Elisabetta - Aggiudicata la gara d'appalto per la progettazione del monumento nazionale dedicato alla sovrana più longeva della Gran Bretagna che verrà costruito a St James's Park, nel centro di Londra ... Segnala msn.com

Norman Foster, chi è il Lord ed archistar 90enne che progetterà il nuovo San Siro - Il professionista inglese scelto da Inter e Milan ha realizzato, tra le altre cose, il nuovo Wembley, la London City Hall, l’aeroporto di Hong Kong e la riqualificazione del Reichstag a Berlino. Si legge su msn.com