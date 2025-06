L' appello dell' europarlamentare veronese Daniele Polato | L’Europa cambi passo su crescita e sicurezza energetica

L’eurodeputato veronese Daniele Polato lancia un appello a cambiamento: “L’Italia, patria di innovazione, deve tornare protagonista nel settore energetico con pragmatismo, non ideologie.” In Commissione INTA, Polato ribadisce la necessità di un approccio concreto per garantire crescita e sicurezza energetica all’Europa, sottolineando che il futuro del nostro Paese dipende da decisioni coraggiose e orientate al risultato. È ora di agire, senza più tentennamenti.

«In Commissione INTA ho ribadito una posizione chiara: l'Italia, patria di innovazione e competenze, deve tornare a essere protagonista nel campo energetico. Ma per farlo serve pragmatismo, non ideologia». È quanto ha dichiarato quest'oggi, martedì 24 giugno, l'eurodeputato Daniele Polato.

