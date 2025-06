L' Ape nera sicula torna a volare in dieci vigneti dell' Isola

L’ape nera siciliana, simbolo di biodiversità e tradizione, torna a volare tra i filari di dieci vigneti dell’isola grazie a un innovativo progetto di tutela e ripopolamento. Sostenuto da aziende certificate SOStain, questo laboratorio naturale mira a preservare la specie autoctona, fondamentale per l’equilibrio ecologico della Sicilia. Una sfida che unisce tutela ambientale, eccellenza enologica e rispetto per il patrimonio genetico locale, perché il futuro della biodiversità parte dal rispetto delle nostre radici.

L'ambiente sano dei vigneti di aziende con certificazione di sostenibilità SOStain come laboratorio per il ripopolamento e la salvaguardia genetica dell'ape nera mellifera siciliana, specie autoctona indispensabile per preservare la biodiversità nell'Isola ma minacciata dall'inquinamento e messa in minoranza da altre tipologie importate per esigenze imprenditoriali. È la sfida del progetto.

