L' Antitrust multa Novamont | maxi sanzione da 30 milioni per l' azienda novarese

L'Antitrust ha sferrato un duro colpo a Novamont, azienda leader nel settore bioplastico, con una maxi multa da oltre 30 milioni di euro. Un provvedimento che scuote il panorama industriale e solleva importanti questioni sulla concorrenza leale. La notizia, comunicata ufficialmente dall'Autorità , mette in evidenza le tensioni tra innovazione e rispetto delle regole di mercato. La vicenda si fa strada e promette sviluppi che potrebbero cambiare il futuro dell'azienda e del settore.

Maxi multa dell'Antitrust all'azienda novarese Novamont. A darne notizia è la stessa Autorista garante della concorrenza e del mercato in una nota stampa, in cui riferisce di aver applicato "una sanzione di 30 milioni e 359mila euro e un'altra di 1 milione e 701.052,08 euro - in solido con la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - L'Antitrust multa Novamont: maxi sanzione da 30 milioni per l'azienda novarese

