L' anticiclone subtropicale porta sole e caldo a oltranza con massime oltre i 35°C

L'ondata di caldo record sta travolgendo l'Europa, con l'anticiclone subtropicale che porta sole cocente e temperature oltre i 40°C in Italia e anomalie termiche di oltre 10-12°C in tutta la regione. Secondo Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, questa incursione di calore intenso coinvolge anche i Paesi dell'Europa centro-meridionale, creando una situazione senza precedenti che richiede attenzione e precauzioni per affrontare il periodo più caldo dell’anno.

