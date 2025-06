L’annuncio dell’Iran | Finita la guerra dei 12 giorni con Israele

Dopo dodici giorni di tensioni e combattimenti, l’Iran annuncia ufficialmente la fine delle ostilità con Israele. Il presidente Masoud Pezeshkian, rivolgendosi alla nazione, ha celebrato il coraggio e la resistenza del popolo iraniano, dichiarando un cessate il fuoco che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella regione. Un momento cruciale che apre la porta a speranze di pace o a nuove sfide geopolitiche.

Dopo la tregua annunciata da Trump e una giornata caratterizzata da nuovi raid, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha reso nota la conclusione delle ostilità con Israele, dichiarando il termine di un conflitto durato 12 giorni. In un discorso alla nazione riportato dall’agenzia Tasnim, Pezeshkian ha affermato: «Oggi, dopo la vostra coraggiosa resistenza, grande nazione che ha fatto la storia, stiamo assistendo a un cessate il fuoco e alla fine della guerra di 12 giorni che è stata imposta alla nazione iraniana dall’avventurismo e dagli incendi dolosi del regime sionista». Ha inoltre sottolineato come «il mondo ha osservato l’autorità del grande Iran, che aveva il sostegno del suo popolo, e mentre l’inizio di questa guerra imposta è stato il nemico terrorista, la sua fine è stata segnata dalla volontà e dall’autorità della grande nazione iraniana». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’annuncio dell’Iran: «Finita la guerra dei 12 giorni con Israele»

