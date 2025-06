Lang sempre più vicino al Napoli

Il Napoli si avvicina sempre di più a Noa Lang, l’esterno del PSV che potrebbe diventare un grande rinforzo per la squadra di Antonio Conte. Con l’accordo già raggiunto, i partenopei mostrano di puntare con decisione su questo talento olandese, soprattutto in un momento in cui il mercato sta facendo lievitare i prezzi di altri obiettivi come Ndoye. La strategia del Napoli si fa sempre più chiara: rafforzare il reparto esterni e puntare decisamente alla vittoria.

Noa Lang sarebbe vicino al trasferimento al Napoli. Il Napoli sta puntando forte sull’esterno del PSV anche perchè il Bologna dimostra di essere bottega cara e sta facendo lievitare il prezzo di Ndoye. L’attaccante olandese, già inseguito dal Napoli a Gennaio, costituirebbe un altro grande rinforzo per la formazione di Antonio Conte. Lang, c’è l’accordo con il Napoli. Il Napoli punta forte su Noa Lang per rinforzare il reparto degli esterni alti. Dall’Olanda l’edizione online del quotidiano NOS riferisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il classe ’99 tra il club azzurro e il Psv Eindhoven. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Lang sempre più vicino al Napoli

