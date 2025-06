Lang ricomincia il valzer | il Napoli vicino alla chiusura

Il mercato si infiamma di nuovo, e il Napoli torna protagonista con il ritorno del valzer Noa Lang. Dopo un lungo tira e molla, i partenopei sono ormai vicini a firmare con il talentuoso olandese del PSV Eindhoven, un rinforzo che potrebbe fare la differenza in questa stagione. La trattativa si avvicina alla conclusione: il destino di Lang sembra scritto, pronta a scrivere un nuovo capitolo di grande calcio.

Dopo che la trattativa si era arenata nelle scorse finestre di mercato, il Napoli è tornato alla carica per Noa Lang. Il classe 99 della nazionale olandese e del PSV Eindhoven è vicino a firmare un contratto con i partenopei e a salutare l’Eredivisie Trattativa in discesa Giocatore fortemente voluto da Antonio Conte, che lo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: lang - napoli - vicino - ricomincia

Noa Lang, chi è l’esterno d’attacco vicino al Napoli - Noa Lang, talento olandese in forte ascesa, si avvicina al Napoli: l'esterno del PSV Eindhoven sarebbe ormai ad un passo con il club azzurro.

Lang, ricomincia il valzer: il Napoli vicino alla chiusura.

Lang, ricomincia il valzer: il Napoli vicino alla chiusura - Dopo che la trattativa si era arenata nelle scorse finestre di mercato, il Napoli è tornato alla carica per Noa Lang. Da dailynews24.it

Calciomercato Napoli: accelerata per Noa Lang del Psv. Accordo vicino sulla base di 25 milioni di euro. E continuano i contatti per Nunez - Un’accelerazione netta per il primo dei due esterni offensivi da regalare ad Antonio Conte. msn.com scrive