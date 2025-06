Lang-Napoli le ultime dall' Olanda sull' esterno del Psv tornato in auge nelle ultime ore in chiave azzurra

Noa Lang, talento olandese tornato sotto i riflettori del Napoli, potrebbe presto vestirsi di azzurro. Dopo un’intesa verbale con l’entourage del calciatore, le trattative con il Psv restano in fase avanzata, alimentando la speranza dei tifosi partenopei. La prospettiva di aggiungere un’ulteriore freccia all’arco di Spalletti entusiasma l’ambiente: il futuro di Lang si delinea sempre più vicino a Napoli, portando nuove emozioni e grandi aspettative.

Il nome di Noa Lang è tornato prepotentemente in auge nelle ultime ore in chiave Napoli. Secondo quanto riferisce l'edizione olandese di Espn, il club partenopeo avrebbe raggiunto un accordo verbale con l'entourage del giocatore, mentre sarebbe ancora da definire l'accordo con il Psv sul prezzo.

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

