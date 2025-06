Lang meglio di Lookman la sentenza spiazza tutti | è successo in diretta

Lang supera le aspettative, lasciando tutti senza parole con la sua sentenza in diretta e il 232° successo. L’entusiasmo cresce tra i tifosi del PSV, mentre il calciomercato del Napoli si infiamma: dopo Marianucci e De Bruyne, si punta a rafforzare ulteriormente la rosa di Conte. L’obiettivo è chiaro: ripetersi in campionato e puntare a trionfi internazionali, con l’arrivo di Noa Lang ormai imminente a...

Cresce sempre di più l’entusiasmo intorno all’esterno del PSV: la dichiarazione lascia i tifosi senza parole. Calciomercato infuocato in casa Napoli. Dopo aver chiuso i colpi Marianucci e De Bruyne, il club azzurro è al lavoro per migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’obiettivo è ripetersi in campionato e cercare di trionfare anche nelle altre competizioni. Nel frattempo è sempre più vicino l’arrivo di Noa Lang a Napoli. L’attaccante olandese ha già aperto al trasferimento e l’intesa tra i due club è ormai ad un passo. Nelle ultime ore una dichiarazione sul giocatore del PSV ha spiazzato davvero tutti i tifosi azzurri. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it