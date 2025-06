Lancio del giavellotto ancora un oro per Parolino | suo il titolo di campionessa italiana

Un'altra splendida vittoria per Giusi Parolino! Con una performance da 28,65 metri, l’atleta agrigentina della ASD Milone Siracusa conquista la medaglia d’oro nel lancio del giavellotto, ottenendo il diciannovesimo titolo di campionessa italiana. La sua determinazione e talento la confermano tra le protagoniste assolute dell’atletica nazionale. La passione e l’impegno di Giusi continuano a scrivere pagine di successo, ispirando nuove generazioni di sportivi.

Medaglia d'oro nel lancio del giavellotto e diciannovesimo titolo di campionessa Italiana per Giusi Parolino, atleta agrigentina della Asd Milone Siracusa. Parolino ha fatto registrare una distanza di 28,65 metri durante i campionati italiani di atletica, scagliato più lontano di tutte le.

