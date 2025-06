Lancellotti | Le direttrici Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria strategiche per lo sviluppo del Sud

l'intervista recente. Con investimenti mirati e un potenziamento delle infrastrutture, queste direttrici rappresentano un motore di crescita per il Sud Italia, creando nuove opportunità di sviluppo economico e sociale. Un passo fondamentale verso un futuro più connesso e prospero per l’intera regione.

“Le due direttrici Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria sono strategiche per lo sviluppo del territorio e del Meridione: si rafforza, così, uno dei nove corridoi della rete centrale TEN-T (Trans-European Transport Network), la struttura portante della mobilità europea, finalizzata a migliorare l’interoperabilità, l’interconnessione e la competitività dei trasporti in tutta l’Unione Europea”. Così Angelo Lancellotti, presidente dell’Acen, in apertura del convegno “Napoli-Bari e Salerno-Reggio Calabria – Investimenti, connessioni, sviluppo”. “Per comprendere la portata di questo progetto, basta immaginare che nelle previsioni europee le più importanti città e regioni devono essere collegate in trenta minuti ad una delle nove dorsali previste. 🔗 Leggi su Ildenaro.it