L’allarme di Federcontribuenti | Via Palombarese km 18 un pericolo per automobilisti e ciclisti

L’allarme di Federcontribuenti sulla via Palombarese, al km 18, riaccende i riflettori sulla sicurezza stradale a Roma. La carreggiata ristretta, complicata da rami e vegetazione che invadono la strada, rappresenta un grave pericolo per automobilisti, ciclisti e pedoni, soprattutto nelle ore serali. È urgente intervenire per garantire la sicurezza di tutti e ripristinare un ambiente di guida più sicuro e tranquillo.

Roma, 24 giugno 2025 – “Alcuni cittadini segnalano una situazione di forte criticità sulla via Palombarese, al km 18, dove il restringimento della carreggiata, aggravato da rami e vegetazione che sporgono sulla strada, rappresenta un grave pericolo per automobilisti, ciclisti e pedoni”. E’ quanto si legge in una nota di Federcontribuenti Roma nella quale si evidenzia come “la situazione è particolarmente rischiosa nelle ore serali o in caso di maltempo, con visibilità ridotta e impossibilità per i mezzi di incrociarsi in sicurezza”. “Si chiede alle autorità competenti in particolare Città Metropolitana – scrive l’associazione dei consumatori – un intervento immediato per: la potatura urgente della vegetazione che invade la sede stradale; il ripristino della larghezza della carreggiata; l’eventuale installazione di segnaletica provvisoria di pericolo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: federcontribuenti - palombarese - pericolo - automobilisti

