L' allarme della Cisl | I dati della Gdf rivelano sfruttamento necessarie più tutele e legalità

L’allarme della CISL Romagna mette in luce i dati della Guardia di Finanza, che rivelano un crescente sfruttamento e l’urgenza di rafforzare tutele e legalità. Con 251 anni di impegno, il corpo si erge come baluardo contro evasione, lavoro nero e infiltrazioni criminali. Elena della CISL Romagna sottolinea l’importanza di un’azione decisa per proteggere i diritti dei cittadini e garantire un futuro più giusto e sicuro.

"I numeri diffusi come da tradizione per la festa di fondazione del corpo della Guardia di finanza, che quest'anno compie 251 anni, non lasciano spazio a interpretazioni: un colpo deciso contro evasione, lavoro nero e infiltrazioni criminali". Dalla Cisl Romagna, la voce della segretaria Elena. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - L'allarme della Cisl: "I dati della Gdf rivelano sfruttamento, necessarie più tutele e legalità"

In questa notizia si parla di: allarme - cisl - dati - rivelano

Sanità, la Cisl Fp lancia l’allarme: “Senza la nuova rete sanitaria servizi al collasso” - La Cisl FP lancia un allarme serio per il sistema sanitario, avvertendo che senza una ristrutturazione della rete e una ridistribuzione delle ore per il personale precario, i servizi rischiano il collasso già quest'estate.

La Cisl sarda lancia l'allarme: “I giovani non fuggono dal lavoro, ma da condizioni inaccettabili, serve un tavolo territoriale". Vai su Facebook

L'allarme della Cisl: I dati della Gdf rivelano sfruttamento, necessarie più tutele e legalità; Rimini, Cisl denuncia il dramma degli infortuni mortali sul lavoro: “Triplicati nel 2024, urge rivoluzione per la sicurezza”.

Allarme sindacati Marche, '137 donne senza reddito di libertà' - "Il contributo statale per le donne vittime di violenza nella Regione Marche copre solo la metà del fabbisogno. ansa.it scrive

Cisl Marche, 'emergenza abitativa vera piaga sociale' - "L'emergenza abitativa, una vera piaga sociale che attraversa il nostro territorio e l'intero Paese. Secondo ansa.it