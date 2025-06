L’Al Hilal sbaglia un gol Inzaghi diventa una furia – Video

L’azione al Mondiale per Club 2025 si infiamma: l’Al Hilal di Inzaghi reclama un gol sbagliato e l’ex tecnico dell’Inter esplode di rabbia. Dopo il addio ai nerazzurri e la delusione in Champions, Simone si concentra sul nuovo prestigioso impegno negli Stati Uniti, dove il suo entusiasmo e passione sono più vivi che mai. La scena è un’esplosione di emozioni: scopri come questa sfida sta scrivendo il nuovo capitolo della sua avventura internazionale.

(Adnkronos) – La 'furia' di Simone Inzaghi al Mondiale per Club 2025. L'ormai ex allenatore dell'Inter, che ha salutato i nerazzurri dopo la finale di Champions League persa, con un netto 5-0, contro il Paris Saint-Germain, è impegnato nel nuovo, e ricchissimo, torneo iridato voluto dalla Fifa negli Stati Uniti alla guida dell'Al Hilal, squadra saudita che lo ha convinto a lasciare la Serie A garantendogli un ingaggio faraonico. Inzaghi ha esordito con un pareggio 'illustre' contro il Real Madrid e nella notte tra ieri e oggi, lunedì 23 giugno, si è dovuto accontentare di uno 0-0 con gli austriaci del Salisburgo, tenendo comunque vive le proprie speranze di qualificazione.

