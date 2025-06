Ladro sorpreso in piazza d' Armi con una chiave a pappagallo | il 50enne aveva già colpito in piazza Ugo Bassi

Nella quieta notte di Ancona, la Polizia ha smascherato un uomo di 50 anni sorpreso con una chiave a pappagallo e una chiave idraulica, pronti a mettere a segno un colpo in zona piazza d’Armi. La scoperta ha evitato un furto ai danni di un’attività commerciale, dimostrando come la vigilanza delle forze dell'ordine sia fondamentale per garantire la sicurezza cittadina. Un episodio che rafforza il senso di tutela della comunità.

ANCONA - Aveva con sé una chiave idraulica in ferro lunga 36,5 centimetri, uno strumento utilizzato per tentare di forzare la vetrina di un’attività commerciale in zona piazza d’Armi. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato la scorsa notte. Gli agenti hanno hanno arrestato un 50enne italiano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Ladro sorpreso in piazza d'Armi con una chiave “a pappagallo” : il 50enne aveva già colpito in piazza Ugo Bassi

In questa notizia si parla di: piazza - armi - chiave - 50enne

Piazza Affari in rialzo: rinvio dei dazi Usa spinge Ftse Mib e azioni chiave - Piazza Affari torna a respirare ottimismo grazie al rinvio dei dazi Usa all'Ue, annunciato dal presidente Donald Trump.

Gli #Usa hanno bombardato tre siti chiave del programma nucleare iraniano, ma l'Agenzia dell'Onu per il nucleare (Aiea) ha comunicato che non sono stati rilevati aumenti significativi dei livelli di radiazioni Vai su Facebook

Una vita in piazza Grande, l'antiquario Pizzico compie 90 anni: Ho la chiave de La vita è bella; La mappa dell’atomica in Europa, tra basi e “doppie chiavi”: che fare senza gli Stati Uniti; L'altra idea per piazza d'Armi: «Resti il verde, diventi un parco agricolo urbano».

Pochi giorni fa ha scassinato un ristorante, stanotte ha rotto la vetrina di un negozio: nuovo arresto per il 50enne - Pochi giorni fa ha scassinato un ristorante, stanotte ha rotto la vetrina di un negozio: nuovo arresto per il 50enne. Scrive msn.com

Piazza d’Armi fa gola al Comune. La nuova caserma è la chiave giusta - Dopo quasi vent’anni di trattative Piazza d’Armi potrebbe finalmente diventare ... Segnala lanazione.it