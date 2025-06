Ladri tra loro una donna incinta scappano su una Mercedes rubata | inseguiti in autostrada si schiantano

Un pomeriggio di follia tra Olgiate Comasco e Gallarate: due giovani romeni, coinvolti in un inseguimento rocambolesco durato oltre mezz’ora, finiscono con un arresto. Tra fughe spericolate su una Mercedes rubata e momenti di tensione, la loro corsa si conclude con uno schianto sulla autostrada. La scena, che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, si è conclusa con l’arresto di tutti i protagonisti. È un episodio che lascia senza parole, dimostrando come la strada possa trasformarsi in un campo di battaglia.

Momenti di folli in autostrada nel pomeriggio di lunedì. Tra Olgiate Comasco e Gallarate c'è stato un rocambolesco inseguimento durato oltre mezz'ora. Protagonisti: due cittadini romeni di 20 anni, un uomo e una donna incinta, finiti in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo.

