Ladri in fuga si schiantano presi

Una fuga mozzafiato si trasforma in un drammatico schianto: due giovani ladri rom, inseguiti dai carabinieri di Como dopo un furto in un centro commerciale di Lomazzo, si sono schiantati all’altezza dello svincolo di Gallarate sulla A8. La collisione ha portato alla chiusura temporanea dello svincolo, con intervento delle autorità per mettere in sicurezza la scena. Un episodio che dimostra come la bravura delle forze dell’ordine possa fermare anche le fughe più audaci.

La fuga di due giovani ladri di etnia rom inseguiti dai carabinieri di Como dopo il furto in un centro commerciale di Lomazzo si è conclusa con uno schianto all’altezza dello svincolo di Gallarate, lungo la A8 in direzione Varese. È accaduto ieri pomeriggio, lo svincolo è stato chiuso per consentire l’intervento di messa in sicurezza, sul posto, oltre ai militari dell’Arma, una pattuglia della Polizia Stradale di Busto Arsizio-Olgiate Olona. Secondo quanto ricostruito la fuga è andata avanti per diversi chilometri, l’auto dei ladri lanciata a tutta velocità fortunatamente non ha urtato altri veicoli, finché all’altezza dello svincolo gallaratese il conducente ha perso il controllo della vettura che è finita contro la cuspide. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ladri in fuga si schiantano, presi

