Ladri in casa quattro volte installa una rete elettrificata | Sono stufo

Siamo tutti vittime della paura e dell’angoscia di subire un furto in casa. La famiglia Cecchin di Sacile, già visitata quattro volte dai ladri, ha deciso di agire concretamente: installare una rete elettrificata per proteggere il proprio nido. Questa soluzione innovativa e sicura è l'ultima speranza per recuperare serenità e tranquillità, perché nessuno dovrebbe vivere nell'insicurezza. È ora di fare qualcosa.

SACILE (PORDENONE) - Visitata ben quattro volte dai ladri, la famiglia Cecchin, padre, madre e un figlio ormai grande, pare proprio non poterne più. Nel giro di qualche settimana ha preso.

