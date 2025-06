Ladispoli al via le operazioni di pulizia e sanificazione delle aree pubbliche

Ladispoli si riappropria del suo splendore con l’avvio ufficiale delle operazioni di pulizia e sanificazione delle aree pubbliche, un importante progetto promosso dall’amministrazione comunale per garantire una città più sicura e accogliente. Viale Italia, il lungomare e il mercato cittadino sono già in fase di rinnovo, grazie a squadre specializzate e tecnologie all’avanguardia. Un passo deciso verso un ambiente più pulito e vivibile per tutti i cittadini.

Ladispoli, 24 giugno 2025- A Ladispoli sono partite le operazioni d i pulizia e sanificazione delle principali aree pubbliche della città. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, ha coinvolto in particolare viale Italia, il lungomare e l’area del mercato cittadino. Le squadre operative, equipaggiate con mezzi specializzati e prodotti igienizzanti, hanno iniziato a lavare ad alta pressione strade, marciapiedi, panchine e spazi molto frequentati, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e garantire un ambiente più igienico e sicuro per tutti. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni anche in altri quartieri, seguendo un piano di interventi che progressivamente coinvolgerà tutta la città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ladispoli: Dal 27 giugno al 21 settembre in vigore l'ordinanza per limitare il consumo di alcolici. L'Amministrazione comunale rende noto che, a partire da venerdì 27 giugno, fino al 21 settembre compreso, sarà in vigore l'ordinanza, firmata dal Sindaco

