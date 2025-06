L' Abruzzo governato dal centrodestra dice ' no' alla realizzazione del gasdotto Snam che dalla Pugl

L'Abruzzo, governato dal centrodestra, si oppone con fermezza alla Linea Adriatica di Snam, il nuovo gasdotto che attraverserebbe la regione. La Commissione Ambiente, unanime nel bocciare il progetto, pone l'accento su sicurezza sismica, valutazioni ambientali e autonomie regionali. Una decisione che sottolinea l'importanza di tutelare il territorio e le sue peculiaritĂ , dimostrando come le scelte energetiche possano rispettare anche i valori locali e la sostenibilitĂ .

L'Aquila - La Commissione Ambiente d'Abruzzo, con voto unanime, boccia la Linea Adriatica di Snam, puntando su sicurezza sismica, valutazioni ambientali e autonomie regionali. La regione Abruzzo, guidata da una coalizione di centrodestra, ha ufficialmente espresso la sua ferma opposizione al nuovo gasdotto Snam, conosciuto come Linea Adriatica, destinato a collegare Puglia ed Emilia Romagna passando attraverso la provincia de L'Aquila. La Commissione Ambiente del Consiglio regionale ha approvato all'unanimitĂ una risoluzione, proposta dal consigliere Pierpaolo Pietrucci del Partito Democratico, che impegna l'esecutivo locale a sostenere la contrarietĂ in ogni sede istituzionale.

